Специальное предложение от Yelo Bank для развития микробизнеса

Yelo Bank объявляет о продолжении действия специального предложения для предпринимателей, направленного на поддержку роста и расширения бизнеса. Инициатива ориентирована на владельцев малого бизнеса, стремящихся увеличить объем услуг, товарооборот и масштаб своей деятельности.



В рамках кампании предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями кредитования:



✔️ сумма кредита — до 100 000 AZN;

✔️ процентная ставка — от 10% годовых;

✔️ возможность кредитования без комиссий.



Дополнительные преимущества программы:



✔️ льготный период до 12 месяцев;

✔️ гибкий график погашения сроком до 48 месяцев;

✔️ выездное обслуживание: специалисты банка проводят анализ и оформление кредита непосредственно по адресу бизнеса клиента.



Предложение позволяет предпринимателям оперативно привлечь финансирование и реализовать планы по развитию.



