Специальное предложение от Yelo Bank для развития микробизнеса

Yelo Bank объявляет о продолжении действия специального
предложения для предпринимателей, направленного на поддержку роста
и расширения бизнеса. Инициатива ориентирована на владельцев малого
бизнеса, стремящихся увеличить объем услуг, товарооборот и масштаб
своей деятельности.
В рамках кампании предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями кредитования:
✔️ сумма кредита — до 100 000 AZN;
✔️ процентная ставка — от 10% годовых;
✔️ возможность кредитования без комиссий.
Дополнительные преимущества программы:
✔️ льготный период до 12 месяцев;
✔️ гибкий график погашения сроком до 48 месяцев;
✔️ выездное обслуживание: специалисты банка проводят анализ и оформление кредита непосредственно по адресу бизнеса клиента.
Предложение позволяет предпринимателям оперативно привлечь финансирование и реализовать планы по развитию.
Подробнее о программе: https://ylb.az/mikrokredit.
Вас интересует кредит для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
