В Азербайджане выросло число активных плательщиков НДС

БАКУ/Trend/ - Число активных налогоплательщиков на добавленную стоимость в Азербайджане увеличилось на 2,6 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

По состоянию на 1 апреля текущего года количество активных налогоплательщиков в стране выросло на 1,4% по сравнению с началом года, составив 871 138. При этом число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%, достигнув 59 942.

Согласно данным, на указанную дату количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 2,2 процента, составив 237 896.