Совершена атака на объекты иранского НПЗ "Лаван"

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 10:00 по местному времени была совершена атака на объекты нефтеперерабатывающего завода Лаван, расположенного на острове Лаван в провинции Хормозган на юге Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщила Национальная компания по переработке и дистрибуции нефтепродуктов Ирана.

Согласно информации, в результате атаки на объектах произошел пожар. В настоящее время пожарные бригады продолжают работу по его тушению.

Благодаря своевременной эвакуации сотрудников объектов жертв нет.

В заявлении компании не содержится подробностей о происхождении удара и типе использованного оружия.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой "5+1" было достигнуто соглашение в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231. Эта резолюция привела к приостановке действия шести предыдущих резолюций против Ирана и снятию широкомасштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

В 2018 году США вышли из указанного плана и ввели санкции против Ирана. Постепенное приостановление Ираном ограничений, предусмотренных планом, было воспринято другими странами неоднозначно. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии за май 2025 года, объем обогащенного урана в Иране составил 9 247 килограммов, из которых более 60% — это 408 килограммов высокообогащенного урана.

Хотя США и Иран дважды в разное время вели переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения между сторонами достигнуто не было, и обе попытки переговоров закончились противостоянием. С 28 февраля этого года США и Израиль начали воздушные удары по Ирану. В ответ Иран с той же даты атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами. Позже противостояние расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока. В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью контролирует Ормузский пролив и регулирует проход судов через него.