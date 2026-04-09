В Баку прошёл творческий вечер Михаила Гусмана «О Формуле Власти — и не только о ней» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся творческий вечер журналиста-международника Михаила Гусмана, автора и ведущего телевизионного проекта «Формула Власти».

В ходе встречи М. Гусман поделился профессиональным опытом и отметил, что в январе 2025 года программа «Формула власти» отметила 25-летие. По его словам, немногие проекты сохраняют непрерывный эфир на протяжении столь длительного времени.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога с аудиторией, включавшего ответы на вопросы и обсуждение.

Организатором выступило Fusion Club community pro business. Встречу открыла тележурналист, CEO Fusion Events и коуч (ICF) Гюльнара Мамедова.