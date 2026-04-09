“Зеленая” энергетика может стать важным дополнительным столпом отношений между Литвой и Азербайджаном - премьер-министр (Эксклюзив)

Зеленая экономика Материалы 9 апреля 2026 09:42 (UTC +04:00)
“Зеленая” энергетика может стать важным дополнительным столпом отношений между Литвой и Азербайджаном - премьер-министр (Эксклюзив)

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/- “Зеленая” энергетика может стать важным дополнительным столпом отношений между Литвой и Азербайджаном.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Литвы Инга Ругинене в ходе визита в Баку.

Премьер-министр отметила, что ее страна видит значительные перспективы для расширения энергетического сотрудничества.

"Азербайджан стал важным и надежным энергетическим партнером для Европы, особенно в условиях, когда диверсификация маршрутов поставок и снижение уязвимостей остаются стратегически важными задачами. Для Литвы энергетическая безопасность — это не абстрактное понятие, она напрямую связана с суверенитетом, устойчивостью и нашей способностью противостоять геополитическому давлению. В то же время мы считаем, что следующий этап сотрудничества должен все в большей степени включать “зеленый” переход", - сказала она.

Ругинене отметила, что Литва заинтересована не только в традиционной энергетической безопасности, но и в долгосрочной трансформации энергетических систем Европы.

"Литовские компании могут предложить решения в сфере солнечной энергии, чистых технологий, цифровых систем, управления водными ресурсами и других технологий, связанных с устойчивой инфраструктурой и энергоэффективностью. Мы видим ценность в сотрудничестве с Азербайджаном по обоим направлениям: укреплении энергетической взаимосвязанности сегодня и инвестировании в более чистые, ориентированные на будущее решения на завтра. Это особенно актуально в мире, где энергетическая безопасность, экономическая конкурентоспособность и климатические цели становятся все более взаимосвязанными. На наш взгляд, сотрудничество в сфере “зеленой” энергетики может стать важным дополнительным столпом отношений между Литвой и Азербайджаном", — добавила Ругинене.

