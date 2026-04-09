Литва заинтересована в увеличении азербайджанских инвестиций в транспорт, промышленное производство - премьер-министр (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Существует очевидный потенциал для расширения инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, поскольку текущие объемы остаются ниже реальных возможностей экономик двух стран.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Литвы Инга Ругинене в ходе визита в Баку.

"Литва заинтересована в практических секторах, где она может предложить свои компетенции и где азербайджанские партнеры могут увидеть ценность - таких как ИКТ, цифровое управление, кибербезопасность, пищевая промышленность, “зеленые” решения, туризм и услуги, связанные с транспортом. Литовские компании обладают значительным опытом в области цифровизации, эффективных государственных услуг, солнечных технологий, управления водными ресурсами, инженерных решений, а также производства высококачественной пищевой продукции, включая молочные и другие сельскохозяйственные товары. Это те сферы, где могут появиться возможности для коммерческого партнерства, в том числе в проектах по восстановлению и развитию, где необходимы современная инфраструктура и устойчивые решения". - сказала она.

В то же время, по словам Ругинене, Литва приветствовала бы увеличение азербайджанских инвестиций в сектора, где страна может предложить стратегический доступ и стабильную деловую среду - прежде всего в логистике, транспорте, промышленном производстве, туризме и отдельных инновационных отраслях.

"Литва может служить практической точкой входа на рынок ЕС. Наш интерес заключается не только в росте торговых показателей, но и в формировании двусторонних экономических связей, которые будут более диверсифицированными, устойчивыми и менее уязвимыми к геополитическим потрясениям. Разумеется, для успеха любого инвестиционного партнерства необходимы предсказуемость, прозрачность и доверие между государственными институтами и бизнесом. Именно поэтому политический диалог и практическое экономическое сотрудничество должны развиваться параллельно", - добавила она.