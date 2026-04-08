Материалы 8 апреля 2026 10:39 (UTC +04:00)
Двухнедельное прекращение огня не касается Ливана - Нетаньяху
Фархад Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Двухнедельное прекращение огня не касается Ливана.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина, данном спустя четыре часа после объявления о прекращении огня Президентом США Дональдом Трампом, приветствующем прекращение огня между США и Ираном.

В заявлении отмечается, что Израиль также поддерживает усилия США, направленные на обеспечение того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и мира.

"Израиль поддерживает решение Президента Трампа приостановить удары по Ирану сроком на две недели; это решение обусловлено немедленным открытием Ираном проливов и прекращением всех атак против США, Израиля и стран региона", - говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

