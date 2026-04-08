EIA представило прогноз по глобальному производству сырой нефти

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что глобальное производство сырой нефти в 2026 году сократится на 1,92 миллиона баррелей в сутки — с 78,93 миллиона баррелей до 77,01 миллиона баррелей в сутки.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные, опубликованные Управлением энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в апрельском отчёте «Краткосрочная энергетическая перспектива».

Если рассмотреть прогноз производства по кварталам, то в первом квартале 2026 года глобальное производство сырой нефти ожидается на уровне 77,28 миллиона баррелей в сутки, во втором квартале — 72,94 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале — 77,74 миллиона баррелей в сутки, а в четвёртом квартале — 80,03 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, прогноз EIA по глобальному производству сырой нефти на 2027 год составляет 80,82 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозам организации, в первом квартале 2027 года глобальное производство сырой нефти составит 80,50 миллиона баррелей в сутки, во втором квартале — 80,41 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале — 80,88 миллиона баррелей в сутки, а в четвёртом квартале — 81,49 миллиона баррелей в сутки.

