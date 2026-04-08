Три пункта плана Ирана по соглашению с США уже нарушены - Галибаф

БАКУ/ Trend/ - Три из десяти пунктов плана Ирана, принятого в качестве основы для будущего мирного соглашения с США, уже нарушены.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в социальной сети X сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Он отметил, что среди основных нарушений - несоблюдение режима прекращения огня США и Израилем в Ливане.

«Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также прямо подчеркнул эту обязанность и заявил, что в Ливане и других регионах должен быть введён режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Вторым нарушением стало вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, который был уничтожен в городе Лар в провинции Фарс.

Галибаф также отметил, что, несмотря на заявления Белого дома США, Иран не отказался от права обогащения урана, включённого в предложенный Тегераном план.

«Таким образом, основа для переговоров была явно нарушена ещё до их начала. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны», - подытожил Галибаф.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносил удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.