Обсуждено сотрудничество между SOCAR и ITOCHU (ФОТО)

Энергетика Материалы 9 апреля 2026 17:04 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и ITOCHU (ФОТО)
Фото: SOCAR

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем японско-азербайджанского экономического комитета и главным операционным директором корпорации ITOCHU Corporation Тэцуя Ямада.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи было выражено удовлетворение успешным многолетним сотрудничеством между SOCAR и ITOCHU, а также обсуждены шаги по дальнейшему расширению связей.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в различных отраслях энергетического сектора, включая разведку и добычу углеводородов, нефтехимическую отрасль, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Обсуждено сотрудничество между SOCAR и ITOCHU (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и ITOCHU (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и ITOCHU (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и ITOCHU (ФОТО)
