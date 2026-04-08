Вэнс, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с иранской делегацией в Исламабаде

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы администрации Джаред Кушнер направятся в Исламабад для проведения переговоров с делегацией Ирана в ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Trend.

«Президент США Дональд Трамп направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и господином Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные. Первый раунд встреч состоится в субботу утром по местному времени, и мы ожидаем проведения этих очных переговоров», - отметила она.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносил удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.