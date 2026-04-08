Трамп заявил о сотрудничестве США и Ирана по удалению ядерных материалов

БАКУ/ Trend/ - Обогащение урана не будет выполняться, а США совместно с Ираном займутся извлечением и удалением глубоко залегающих ядерных материалов.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social.

"США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы установили, пережил смену режима. Обогащения урана не будет, и США, действуя совместно с Ираном, раскопают и удалят весь глубоко зарытый ядерный "мусор". Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном об отмене тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы", - говорится в публикации.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.