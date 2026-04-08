В Нахчыване обновляется энергетическая инфраструктура (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии со стратегическими целями, определенными главой государства, "Азерэнержи" кардинально обновляет энергетическую инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики, создавая современную энергосистему, основанную на цифровом и интеллектуальном управлении.

Как сообщает Trend со ссылкой на учреждение, в рамках проекта полностью реконструируются 110-киловольтная подстанция "Нахчыван", 154-киловольтная подстанция "Бабек" и подстанция "Чешмебасар", играющие ключевую роль в энергоснабжении региона, при этом работы вышли на завершающий этап.

Особо отмечается, что подстанция "Нахчыван" строится как первая в регионе закрытого типа, что значительно повысит безопасность и оперативное управление.

Сообщается также, что предпринимаются важные шаги по цифровизации энергосистемы: продолжается строительство Регионального центра цифрового управления "Азерэнержи", существующие станции и подстанции будут интегрированы в единую SCADA-сеть. Эти новшества обеспечат дистанционное оперативное и полностью цифровое управление энергосетями.

Трансмиссионная сеть также обновляется поэтапно. Воздушные линии 110 кВ, оставшиеся с 1950-х годов, заменяются современными линиями передачи. На начальном этапе полностью реконструированы двухцепные линии электропередачи "Джульфа", "Ордубад-1" и "Ордубад-2" общей протяженностью 69 км. Кроме того, некоторые участки воздушных линий протяженностью 5,2 км, проходящие через жилые районы, будут заменены подземными кабельными линиями в соответствии с современным городским стандартом.

Отмечается, что работы по соединению Нахчывана с основной энергосистемой страны и формированию энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа также активно ведутся: "Строится двухцепная линия высокого напряжения 330 кВ с пропускной способностью 1000 МВт, начиная с Джебраила. На следующем этапе проекта будет построена дополнительная линия передачи протяженностью 44 км с пересечением Зангезурского коридора. Это позволит вывести стратегическое положение Нахчывана в международном энергетическом коридоре на высочайший уровень".