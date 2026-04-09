Сахиба Гафарова встретилась с участниками 3-й встречи парламентских групп дружбы Азербайджана, Турции и ТРСК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками 3-й встречи парламентских групп дружбы Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя делегации, возглавляемые председателем парламента Турецкой Республики Северного Кипра, руководителем парламентской группы дружбы Турецкая Республика Северный Кипр – Азербайджан Зиёй Озтюрклером и руководителем парламентской группы дружбы Турция – Азербайджан Шамилем Айрымом, спикер Сахиба Гафарова, напомнив высказывание Президента Ильхама Алиева: «Наша семья – это тюркский мир», отметила, что предпринимаемые шаги по дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и народами отражают эту позицию Президента.

В ходе беседы было подчеркнуто, что эти отношения успешно продолжаются на уровне парламентов как представителей народов, и что наши законодательные органы сотрудничают как на двусторонней основе, так и в трёхстороннем формате. В этом контексте была отмечена значимость трёхстороннего формата работы рабочих групп по парламентским связям Азербайджан – Турция – Северный Кипр, подчеркнута роль регулярных встреч в рамках этого формата в развитии парламентского сотрудничества, защите общих интересов и укреплении солидарности. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что двухдневные дискуссии, которые пройдут в Баку в рамках трёхстороннего формата, внесут вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между нашими парламентами.

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер поблагодарил Азербайджан за проявленную солидарность, дружбу, братство и поддержку, отметив создание парламентской группы дружбы с Северным Кипром в Милли Меджлисе как важный шаг.

Руководитель парламентской группы дружбы Турция – Азербайджан Шамиль Айрым подчеркнул важность продолжения отношений между дружественными и братскими странами на парламентском уровне и поделился своими взглядами на дальнейшее расширение связей в трёхстороннем формате.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам взаимного интереса.