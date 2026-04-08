В Нахчыване будут внесены изменения в состав ЦИК

БАКУ /Trend/ - В состав Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики будут внесены изменения.

Как сообщает Trend, данный вопрос включён в повестку пятого заседания весенней сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, которое состоится 10 апреля.

На заседании будет обсуждён проект решения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики «О внесении изменений в состав Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики».

Отметим, что новый состав Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики был утверждён на заседании Верховного Меджлиса 16 ноября 2024 года и состоит из 7 членов – Чингиза Гасанова, Рамиля Оруджалиева, Орхана Багирова, Асима Алиева, Эльшана Гейдарли, Малахат Рустамовой и Ниджата Ягубова. На первом заседании Ч. Гасанов был избран председателем комиссии, Р. Оруджалиев — заместителем председателя, О. Багиров — секретарём.