Новое соглашение между заводами Минска и Гянджи внесет дальнейший вклад в развитие экономики наших стран — Ханлар Фатиев (ФОТО)

МИНСК /Trend/ — Новое соглашение между заводами Минска и Гянджи внесет вклад в развитие экономических отношений между Азербайджаном и Беларусью, сказал Trend глава Наблюдательного совета производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод", депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев на церемонии подписания соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси Минского автомобильного завода на Гянджинском автомобильном заводе.

Это соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан.

«Сотрудничество между Гянджинским автомобильным заводом и Минским автомобильным заводом началось после визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2006 году в Беларусь. Тогда было дано поручение начать взаимодействие с белорусскими партнерами. На сегодняшний день произведено около 15 тысяч тракторов, около 4 тысяч единиц автомобилей МАЗ, и мы продолжаем сотрудничать. 2 марта первая партия коммунальных машин, произведенная в рамках нашего сотрудничества, была представлена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Высокая оценка, данная главой государства, послужила стимулом для расширения плодотворного сотрудничества. И в рамках договоренности наших глав государств, достигнутой в Шуше, совместно собирать коммунальную технику, мы находимся в Минске и подписываем соответствующее соглашение. Произведенная нами техника, соответствующая современным стандартам качества и требованиям рынка, используется во всех городах Азербайджана», — отметил Ханлар Фатиев

Документ был подписан совместно с генеральным директором ОАО "МАЗ" Валерием Иванковичем.

Коммунальная техника, произведенная в рамках сотрудничества Гянджинского автомобильного завода и МАЗ, оснащается современным оборудованием, разработанным и собранным в Гяндже. Она предназначена для обслуживания городской инфраструктуры по всей территории республики. Этот проект способствует обновлению коммунального парка страны.