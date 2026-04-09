Литва видит значительный потенциал для укрепления сотрудничества между портами Клайпеда и Баку -Инга Ругинене (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Литва видит значительный потенциал для укрепления сотрудничества между портами Клайпеда и Баку в рамках более широкой инициативы по улучшению связности Восток–Запад.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Литвы Инга Ругинене в ходе визита в Баку.

"Порты - это не только инфраструктурные объекты; в современных геополитических условиях они являются стратегическими узлами, формирующими торговые потоки, устойчивость цепочек поставок и экономическую безопасность. Литва заинтересована в более активном сотрудничестве между портовыми администрациями, логистическими компаниями и транспортными институтами. Это может включать более тесное взаимодействие между бизнесами, обмен опытом, лучшую координацию в рамках мультимодальных транспортных цепочек и усиленное продвижение совместных грузовых маршрутов. Чем эффективнее мы связываем морские, железнодорожные и автомобильные пути, тем больше выгоды для обеих сторон.

Для Литвы Клайпеда является ключевым национальным активом и важными “воротами” для региональной торговли. Мы считаем, что сотрудничество с Баку может способствовать реализации более широкой программы связности, соединяющей Каспийский регион с Балтийским морем. Это будет способствовать не только двусторонней торговле, но и укреплению альтернативных маршрутов, которые становятся все более значимыми для экономической устойчивости Европы", - сказала Ругинене.