Концепция “ворот” является выгодным практическим партнерством для Азербайджана и Литвы - Инга Ругинене (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Роль Азербайджана как "ворот" в Центральную Азию для Литвы, а Литвы - как "ворот" в страны Балтии для Азербайджана является одной из наиболее перспективных стратегических идей в отношениях двух стран.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Литвы Инга Ругинене в ходе визита в Баку.

"Азербайджан играет важную географическую и политическую роль в соединении Европы с Центральной Азией и более широким Каспийским регионом. Литва, в свою очередь, занимает выгодное положение как “ворота” в Балтийский регион, Северную Европу и внутренний рынок Европейского союза, в том числе благодаря своей транспортной инфраструктуре, логистическому сектору и порту Клайпеда. Для Литвы это не только вопрос торговли в узком смысле. Речь также идет о формировании устойчивой взаимосвязанности в условиях меняющейся геополитической среды. Агрессия России против Украины заставила Европу пересмотреть цепочки поставок, транзитные маршруты и в целом архитектуру связности на пространстве Евразии. В этом контексте маршруты, укрепляющие связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, приобретают растущую стратегическую ценность", - сказала она.

Ругинене отметила, что она рассматривает концепцию “ворот” как практическое партнерство, выгодное для обеих сторон.

"Азербайджан может способствовать открытию маршрутов и возможностей дальше на восток, тогда как Литва может обеспечить доступ на запад - в Балтийский и Северный регионы, а также на более широкий рынок ЕС. При поддержке более развитых транспортных связей, деловых контактов и институциональной координации это направление может стать значимой сферой долгосрочного сотрудничества", - заявила премьер-министр Литвы.