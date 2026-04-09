Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 20,24 доллара США, или на 14,4% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 120,44 долларов США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 19,69 доллара, или на 14,6%, и составила 114,89 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 19,88 доллара, или на 18,2%, и составила 89,38 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 19,74 доллара, или на 13,7%, и составила 124,68 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.