Аграрное страхование в Азербайджане расширит перечень культур и животных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в будущем посредством аграрного страхования станет возможным страхование еще ряда культур.

Об этом в комментарии Trend сообщила заместитель председателя правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Ляман Алиева-Мамишова.

По ее словам, в настоящее время фонд осуществляет страхование продукции растениеводства, животноводства, а также рыбоводства. В сфере растениеводства предусмотрено страхование 41 вида культур, включая зерновые, косточковые, технические культуры, бахчевые, то есть весьма широкий перечень растений: "По животным обеспечивается страхование крупного и мелкого рогатого скота. В числе будущих планов, а также с учетом законодательных инициатив, предусмотрено страхование птицеводческих и пчеловодческих хозяйств. Кроме того, ожидается включение в перечень девяти новых видов растений. К ним относятся фейхоа, киви, перец, баклажан и другие культуры. В будущем после принятия соответствующих правил предусмотрено страхование и этих растений".

Заместитель председателя также рассказала о страховых случаях, связанных с селями и подтоплениями. По ее словам, только в праздничные дни - с 20 марта по сегодняшний день - в фонд поступили обращения о нанесении ущерба примерно 3 тысячам гектаров посевных площадей в результате селевых и подтопляющих явлений: «Количество обращений по страховым договорам составляет около 300. Большая часть обращений связана с селями и подтоплениями. Это показывает, что в этом году наши выплаты по страховым случаям в основном будут связаны с риском подтоплений».

Заместитель председателя также рассказала о регионах, из которых поступает наибольшее количество обращений в Фонд аграрного страхования: «Исходя из динамики обращений за последние дни можно сказать, что нестабильные погодные условия, конечно, не обошли стороной сельское хозяйство и нанесли серьезный ущерб.

Больше всего обращений поступило из экономических регионов Губа-Хачмаз, Карабах, Ширван-Сальян и Горный Ширван. В качестве территорий, где такие события происходят чаще всего, особенно можно отметить Шабранский и Хачмазский районы. Подтопления нанесли ущерб не только посевным площадям - полям ячменя и пшеницы, но и фруктовым садам - черешни, айвы, груши, миндаля и другим, в связи с чем от фермеров поступили обращения. По информации самих фермеров, в некоторых районах высота воды на посевных площадях достигала 60 сантиметров".

Л. Алиева-Мамишова также озвучила сроки выплат фермерам за ущерб от этих событий: "Прежде всего хочу обратиться к нашим застрахованным фермерам: после наступления события необходимо не позднее 10 дней обратиться как в колл-центр Фонда аграрного страхования 1651, так и в соответствующие государственные структуры. Второй момент касается выплат: если не произошло 100-процентной гибели урожая, страховые выплаты, как правило, в соответствии с требованиями законодательства осуществляются в период уборки урожая. Причина заключается в том, что в этот период природные явления могут повториться, то есть размер ущерба фермеру может измениться. Поэтому для обеспечения справедливости более целесообразно производить страховые выплаты в период уборки урожая.

Однако если в результате события зафиксирована полная гибель продукции, страховая выплата осуществляется быстрее".

Она подчеркнула, что за последние три года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам по случаям селей и подтоплений в общей сложности 4,5 миллиона манатов: "Если посмотреть только на динамику 2025 года, то второе место по числу произошедших событий занимают случаи подтоплений, а на первом месте по объему выплат, конечно, находится град.

В 2025 году по факту подтоплений на 3300 гектарах посевных площадей выплачено 1 миллион 227 тысяч манатов страховых выплат. В 2023 году по ущербу на площади 7716 гектаров выплачено 1,6 миллиона манатов, а в 2024 году по ущербу на 6 697 гектарах посевных площадей - 1,7 миллиона манатов. То есть случаи подтоплений происходят достаточно часто, и мы наблюдаем это и в последние дни".