Премьер-министр Литвы посетит Баку

Азербайджан Материалы 8 апреля 2026 10:05 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 9 апреля премьер-министр Литвы Инга Ругинене посетит Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Литвы в Азербаджане, программа визита включает церемонию возложения венка на Аллее шехидов, открытие фотовыставки Not All of Them. Portraits of War Refugees в Университете Хазар, а также концерт с участием студенческого хора Азербайджанской национальной консерватории и учащихся Музыкальной школы имени Бюльбюля.

Кроме того, И.Ругинене встретится с представителями литовской диаспоры в Азербайджане и примет участие в культурных мероприятиях.

В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне, направленные на укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества в ключевых сферах.

