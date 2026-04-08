Дополнительный бизнес-счет в Yelo Bank всего за 1 минуту

Yelo Bank продолжает совершенствовать цифровые сервисы для юридических лиц-резидентов. Благодаря обновлению интернет-банкинга существующие клиенты банка теперь могут открывать дополнительные бизнес-счета полностью онлайн — быстро и без лишних процедур.



Новая услуга позволяет открыть счет всего за 1 минуту. При этом клиентам больше не требуется посещать отделение банка или проходить видеоидентификацию. Открытие дополнительного бизнес-счета осуществляется бесплатно.



Цифровое решение дает возможность управлять банковскими операциями из любой точки мира, не отвлекаясь от повседневной деятельности. Открытие и активация счета занимают всего несколько кликов в системе интернет-банкинга, после чего можно сразу приступить к работе.



Воспользоваться услугой можно по ссылке: https://ylb.az/ibank.



Вас интересуют бизнес-кредиты? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



