Свободный проход через Ормузский пролив станет возможен в течение двух недель - МИД Ирана

Иран Материалы 8 апреля 2026 04:02 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - После объявления о прекращении огня проход судов через Ормузский пролив откроется в течение двух недель.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X.

"В координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений безопасный проход через Ормузский пролив станет возможен в течение двух недель", - написал министр.

Арагчи добавил, что если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы страны также прекратят оборонительные атаки.

