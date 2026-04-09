Объем переводов вне банковской системы в Азербайджане вырос

БАКУ/Trend/ - В феврале этого года в Азербайджане объем переводов вне банковской системы, осуществленных через системы быстрых денежных переводов, составил 38,9 миллиона манатов (63,7 тысячи операций).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с февралем прошлого года число операций уменьшилось на 22,8 тысячи, или 26,4%, а объем переводов вырос на 1,8 миллиона манатов, или 4,9%.

В отчетный период средняя сумма одного перевода составила 611,2 маната, что на 182,6 маната, или 42,6%, больше показателя за февраль 2025 года.

Отметим, что по состоянию на конец февраля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 191 тысячу единиц и составило 22 миллиона 347 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%.