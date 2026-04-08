Всемирный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк пересмотрел прогнозы роста реального ВВП Азербайджана на 2026 и 2027 годы, сообщает Trend.

Согласно последнему обновлению экономического прогноза по Европе и Центральной Азии (ECA Economic Update), теперь ожидается, что рост реального ВВП страны составит 2% в 2026 году и 1,8% в 2027 году, что выше предыдущей январской оценки на 0,2 и 0,1 процентного пункта соответственно.

Всемирный банк оценивает рост реального ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 1,4%.

«В Азербайджане нормализация инвестиционных расходов на фоне более строгой бюджетной политики и резкое сокращение добычи нефти привели к замедлению роста до 1,4% в 2025 году, что почти в три раза меньше показателя 2024 года», — отмечается в отчете.

Кроме того, в документе указывается, что рост реального кредитования немного замедлился в прошлом году на фоне замедления быстрого расширения кредитной активности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

«Более жесткие макропруденциальные меры в некоторых странах, включая Азербайджан и Грузию, а также более строгая монетарная политика (как в Казахстане и Румынии) сдерживали потребительское кредитование. В то же время рост реального кредитования в Узбекистане удвоился по сравнению с 2024 годом благодаря политике, стимулирующей микрокредиты и кредиты для предпринимательства», — говорится в отчете.