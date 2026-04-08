Обсуждено развитие Среднего коридора и транспортно-логистической инфраструктуры Грузии

БАКУ /Trend/ - В парламенте Грузии состоялся экономический форум на тему «Глобальные политические изменения и новая международная экономическая повестка - вызовы и возможности для Грузии», в рамках которого было обсуждено развитие Среднего коридора и транспортно-логистической инфраструктуры страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на парламент Грузии.

Отмечается, что форум открыл спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отметил спикер, в условиях современной глобальной нестабильности особую важность приобретает защита национальных интересов.

«Мы часто говорим о национальных интересах, которые сегодня являются одним из главных приоритетов для многих государств и ключевым принципом при принятии государственных решений — служении национальным интересам. Государство и бизнес должны выступать союзниками в продвижении этих интересов, что для бизнеса выражается в социальной ответственности», - заявил Шалва Папуашвили.

Спикер также затронул вопросы сотрудничества между государством и бизнес-сектором, отметил потенциал Грузии как связующего коридора между Европой и Азией.

«С учётом глобальных процессов Грузия может получить новые возможности как один из стабильных коридоров, связывающих Европу и Азию. Бизнес-сектор должен адаптироваться к этой тенденции, чтобы в полной мере использовать потенциал страны как связующего коридора», - добавил он.

Согласно информации, в панельной дискуссии также приняли участие председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили и председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

В своём выступлении Шота Берекашвили особо подчеркнул стратегические направления экономического роста Грузии в условиях глобальных изменений, роль Среднего коридора, а также развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

Он отметил, что и бизнес-сектор, и парламент, и правительство согласны с тем, что мир играет ключевую роль для Грузии и региона, способствуя росту инвестиций в страну и, соответственно, экономическому развитию.

Николоз Самхарадзе рассказал о внешнеполитических приоритетах Грузии, процессе европейской интеграции страны и сотрудничестве с международными партнёрами.

Основной целью дискуссий, прошедших в рамках экономического форума, является анализ текущих вызовов, стоящих перед Грузией в сферах экономической политики, образования и европейской интеграции, с точки зрения государства, аналитического сообщества и бизнеса.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.