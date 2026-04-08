Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации.

Как сообщает Trend, ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель правления Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары» Самир Рзаев проинформировали главу государства и первую леди о деятельности центра.

Было отмечено, что Международный учебный центр создан на территории Национальной академии авиации по инициативе ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары». Центр предназначен для подготовки летного состава к чрезвычайным ситуациям, а также теоретического и практического обучения диспетчеров управления воздушным движением.

В новом комплексе в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) будут готовиться диспетчеры Управления воздушным движением «Азераэронавигация». Для этого будет функционировать Аэронавигационный учебный центр на основе образовательной программы Германской аэронавигационной академии (DFS), являющейся одним из ведущих учебных центров мира в данной сфере.

Здесь установлен симулятор вышки управления (TWR) с панорамным обзором Международного аэропорта Гейдар Алиев на 360 градусов, а также комплекс радарных симуляторов для управления воздушным пространством. Эти системы позволяют готовить диспетчеров в реальных операционных условиях.

В центре также установлен современный учебный тренажерный комплекс, позволяющий в соответствии с реальными рабочими условиями совершенствовать навыки водителей различных специальных автотранспортных средств, используемых в аэропортах.

Планируется, что в Международном учебном центре ежегодно будут проходить подготовку около 30 диспетчеров управления воздушным движением и 3 тысячи членов экипажей воздушных судов.

Кроме того, центр оснащен авиационным тренажером нового поколения A320/A321 NEO CEET производства международно признанной турецкой компании SkyArt, специализирующейся в этой области, для отработки действий в чрезвычайных ситуациях и при различных авариях на борту самолета. Он включает тренажеры для отработки открывания дверей (Door Trainers) самолета Boeing 787, а также тренажеры реального пожаротушения (RFFT) нового поколения, имитирующие реальные условия пожара.

Новая учебная инфраструктура внесет значительный вклад в укрепление кадровой подготовки в авиационной области в регионе, а также в расширение образовательных возможностей в соответствии с международными стандартами, формирование конкурентоспособного национального кадрового потенциала в данной сфере.

Центр, как специализированная образовательная структура, осуществляющая подготовку кадров в соответствии с современными требованиями авиационной отрасли, будет играть важную роль в формировании у специалистов в сфере авиации не только теоретических знаний, но и практических навыков.

Оснащение центра современными технологиями, установка здесь новейших авиационных симуляторов позволяют приобрести опыт в условиях реального полета, что в целом имеет исключительное значение для обеспечения авиабезопасности.