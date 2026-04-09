БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Литва обсудили расширение сотрудничества по Среднему коридору.

Обсуждения состоялись 9 апреля в ходе встречи премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с находящейся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Литовской Республики Ингой Ругинене, сообщает Trend со ссылкой на информацию Кабинета Министров.

Во время встречи также обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие отношений между двумя странами и подчеркнули наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в сферах взаимного интереса.

Особое внимание было уделено углублению экономического сотрудничества, увеличению товарооборота и стимулированию инвестиционных возможностей. В этом контексте была подчеркнута значимость деятельности Межправительственной комиссии.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в области транспорта и логистики, а также рассмотрены возможности расширения взаимодействия по Среднему коридору и другим международным транспортным маршрутам.

В центре внимания также находились возможности сотрудничества в энергетической сфере.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, отметив важность развития отношений Азербайджана с Европейским Союзом.