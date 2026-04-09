В Азербайджане вырос портфель бизнес-кредитов банков в строительном секторе

БАКУ /Trend/ - На 1 марта текущего года портфель бизнес-кредитов азербайджанских банков в строительном секторе составил 1,707 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, портфель кредитов в указанной сфере по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 5,4 миллиона манатов, или на 0,3%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 296,3 миллиона манатов, или на 21%.

Так, сумма бизнес-кредитов, предоставленных банками в строительном секторе на 1 февраля 2026 года, составляла 1,713 миллиарда манатов, а на 1 марта прошлого года - 1,411 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 марта 2026 года общий кредитный портфель банков Азербайджана составил 30,119 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составляли 53,3% (16,058 миллиарда манатов), потребительские кредиты - 31,4% (9,467 миллиарда манатов) и ипотечные кредиты - 15,3% (4,593 миллиарда манатов).