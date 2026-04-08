Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 апреля

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 апреля

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9850 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1687 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,985
AUD 1,2013
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0813
CNY 0,2489
DKK 0,2656
GEL 0,6319
HKD 0,217
INR 0,0184
GBP 2,2808
SEK 0,1824
CHF 2,1531
ILS 0,5478
CAD 1,2288
KWD 5,4971
KZT 0,363
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5283
MDL 0,0974
NOK 0,1776
UZS 0,014
PKR 0,609
PLN 0,4667
RON 0,3896
RUB 2,1687
RSD 0,0169
SGD 1,334
SAR 0,4527
xdr 2,3144
TRY 0,0381
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,0735
NZD 0,9916
