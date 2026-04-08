Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9850 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1687 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,985
|AUD
|1,2013
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0813
|CNY
|0,2489
|DKK
|0,2656
|GEL
|0,6319
|HKD
|0,217
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2808
|SEK
|0,1824
|CHF
|2,1531
|ILS
|0,5478
|CAD
|1,2288
|KWD
|5,4971
|KZT
|0,363
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5283
|MDL
|0,0974
|NOK
|0,1776
|UZS
|0,014
|PKR
|0,609
|PLN
|0,4667
|RON
|0,3896
|RUB
|2,1687
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,334
|SAR
|0,4527
|xdr
|2,3144
|TRY
|0,0381
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,039
|JPY
|1,0735
|NZD
|0,9916