США достигли основных военных целей в отношении Ирана - Белый дом

США Материалы 8 апреля 2026 12:06 (UTC +04:00)
Фархад Мамедов
БАКУ /Trend/ - США в рамках операции, изначально планировавшейся на 4-6 недель, достигли поставленных военных целей в отношении Ирана за 38 дней.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"С самого начала операции Epic Fury Президент Трамп рассчитывал, что она продлится четыре-шесть недель. Благодаря выдающимся успехам наших военнослужащих мы достигли основных военных целей за 38 дней и даже превзошли их", – написала она на платформе X.

Ливитт отметила, что военные успехи США предоставили Вашингтону дополнительные рычаги влияния и позволили начать переговоры, которые могут привести к дипломатическому решению и установлению долгосрочного мира.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

