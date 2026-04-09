Приграничным связям с соседними странами следует придавать серьезное значение - Иранский министр

БАКУ/Trend/ - Приграничным связям Ирана с соседними странами следует придавать серьезное значение.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на заседании, организованном с участием членов правления Организации дорог и транспорта Ирана.

По ее словам, война с США и Израилем побудила Иран проявлять ещё большую бдительность по ряду вопросов.

Садег отметила, что с учетом текущей ситуации некоторые проекты и приоритеты должны быть пересмотрены. Следует уделить внимание проектам, связанным с местными вопросами, на национальном и международном уровнях.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносил удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.