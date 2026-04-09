В Азербайджане установят плату за подключение к сети высокого напряжения

БАКУ/Trend/ - В 2026 году в Азербайджане будет определена плата за подключение строительных объектов к сети высокого напряжения.

Как сообщает Trend со ссылкой на полученную информацию, до зимних месяцев будет усовершенствована нормативно-правовая база в этой связи.

Так, ОАО «Азеришыг» совместно с Агентством по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики и ОАО «Азерэнерджи» должны до 1 ноября 2026 года подготовить предложения по определению платы за подключение строительных объектов к сети высокого напряжения и представить их по назначению.

Также до 1 декабря с учетом международных стандартов и опыта будут усовершенствованы требования пожарной безопасности для электрических зарядных станций, а также подготовлены и представлены по назначению предложения по усилению нормативно-правовой базы в данной сфере.