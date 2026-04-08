Иран высоко оценил усилия Пакистана по мирным переговорам — Шахбаз Шариф

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан высоко оценил усилия Пакистана в связи с мирными переговорами между США и Ираном.

Как сообщает Trend, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в соцсети "X" по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

По его словам, он выразил признательность руководству Ирана за мудрость и дальновидность, проявленные при принятии предложения Пакистана о проведении мирных переговоров в Исламабаде ближе к концу этой недели.

Шариф заявил, что Президент Ирана еще раз подтвердил участие иранской стороны в предстоящих переговорах.

«Пакистан остается привержен тесному сотрудничеству со всеми друзьями и партнерами для продвижения мира и стабильности в регионе и за его пределами», — подчеркнул он.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.