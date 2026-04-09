В Казахстане пройдет международный фестиваль ИИ-фильмов

БАКУ/ Trend/ - Этой осенью в Казахстане пройдет Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) — один из первых международных фестивалей, посвященных фильмам, созданным с применением технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, фестиваль объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов. Площадка будет ориентирована на развитие проектов на стыке киноиндустрии и AI-технологий.

Ключевым событием станет международный конкурс короткометражных фильмов. Принять участие смогут авторы из разных стран.

В рамках фестиваля также запланированы конференция, посвященная AI-контенту, питч-сессии для авторов и продюсеров, а также показы и обсуждения с участием международных экспертов.

Фестиваль охватывает весь цикл создания контента — от идеи до финального продукта. Особое внимание будет уделено новым форматам, включая гибридные проекты.

Ожидается, что Astana AI Film Festival станет площадкой для профессионального обмена и развития новых направлений в индустрии цифрового контента.