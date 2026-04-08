Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной

БАКУ /Trend/ - 8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы отношений партнерства между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.