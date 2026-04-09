На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана расширяются сети мобильной связи и интернета

БАКУ/ Trend/ - Населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 1 декабря 2026 года будут обеспечены мобильной связью и широкополосными телекоммуникационными услугами.

Как сообщает Trend, соответствующие работы будет выполнять Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в течение 2026 года планируется обеспечить мобильной связью и широкополосными телекоммуникационными услугами 50 населённых пунктов (районные центры, поселки и села), предусмотренных к заселению на освобожденных от оккупации территориях.

В целях увеличения числа абонентов, обеспеченных широкополосными телекоммуникационными услугами по республике, на 300 тысяч планируется проведение соответствующих работ профильным ведомством, а также оказание необходимой поддержки этому ведомству со стороны рабочей группы в данной сфере.