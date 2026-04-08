PASHA Bank подписал соглашение с AERA о предоставлении льготных кредитов (ФОТО)

PASHA Bank сделал очередной важный шаг в направлении финансирования проектов по энергоэффективности. Между Банком и Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление льготных кредитов за счёт средств Фонда энергоэффективности.

Соглашение подписано заместителем председателя Правления PASHA Bank Бехрузом Нагиевым и председателем Правления EMTA Самиром Ахундовым.

Согласно договорённости, стороны будут сотрудничать в предоставлении льготных кредитов за счёт средств Фонда для стимулирования мер по повышению энергоэффективности. В рамках данного сотрудничества будут регулироваться такие вопросы, как условия кредитования, ведение учёта, механизмы контроля целевого использования средств, их возврат, а также отчётность уполномоченной кредитной организации перед Агентством.

Бехруз Нагиев отметил, что льготные кредиты, предоставляемые за счёт средств Фонда, создадут новые возможности для реализации проектов по энергоэффективности. Он выразил уверенность, что подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между сторонами.

Самир Ахундов, в свою очередь, заявил, что предоставление льготных кредитов за счёт средств Фонда направлено на продвижение проектов по энергоэффективности. Он подчеркнул, что в этом направлении уже налажено сотрудничество с ведущими банками страны, и выразил удовлетворение партнёрством с PASHA Bank.

Отметим, что с 2023 года PASHA Bank является участником Глобального договора ООН и активно поддерживает проекты в области энергоэффективности и устойчивого развития. Стратегия корпоративной социальной ответственности Банка на 2024–2026 годы также сформирована в соответствии с Целями устойчивого развития. Среди них особое место занимает «Борьба с изменением климата», и Банк намерен и далее расширять свою деятельность в этом направлении.

Стимулируя инвестиции в проекты энергоэффективности посредством льготных кредитов, PAŞA Bank вносит вклад как в экономическую, так и в экологическую устойчивость, укрепляя свою лидирующую позицию в данной сфере.