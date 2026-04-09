В Баку состоялась церемония открытия выставки "Не все из них. Портреты военных беженцев" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Университете "Хазар" состоялась церемония открытия выставки под названием «Не все из них. Портреты военных беженцев», организованной посольством Литвы в Азербайджане совместно с университетом.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия прининяла участие премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

С приветственными речами выступили ректор университета доктор Разия Исаева, а также чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Экспозиция черно-белой фотографии представляет портреты военных беженцев из Украины, находящихся в Литве. Авторами работ являются известный литовский фотограф Антанас Суткус, а также его коллеги — Артурас Морозовас и Тадас Казакявичюс.

