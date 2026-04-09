Стали известны экспортные доходы SOCAR CAPE за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года экспортные доходы SOCAR CAPE составили 328,3 тысячи долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на февральский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, в январе-феврале прошлого года данные о доходах не публиковались.

Отметим, что в списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует ООО SOCAR Polymer. Далее в этом списке представлены ЗАО AzerGold, ООО Азералюминиум, Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", Управление газового экспорта SOCAR, ООО "SOCAR CAPE", Научно-производственное предприятие "Sənayecihaz", ООО Завод минеральной воды "İstisu", а также Акционерное общество "Гарадагский стекольный завод".