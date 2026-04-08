МИД Азербайджана приветствует объявленное соглашение о прекращении огня между США и Ираном

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление по поводу объявленного соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.
Как сообщает Trend, в заявлении говорится:
"Приветствуем объявленное соглашение о прекращении огня между
Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.
Высоко оцениваем усилия всех сторон, принимавших участие в посредничестве для достижения этого соглашения.
Надеемся, что данное прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению устойчивого мира и стабильности.
Призываем стороны к конструктивному диалогу, направленному на
решение существующих вопросов и создание взаимного доверия.
Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе".