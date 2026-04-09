Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 апреля

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 апреля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9834 маната, 1 турецкая лира - 0,0382 маната, а 100 российских рублей - 2,1710 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9834
AUD 1,1971
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1148
CZK 0,0813
CNY 0,2487
DKK 0,2654
GEL 0,6313
HKD 0,217
INR 0,0184
GBP 2,2781
SEK 0,1823
CHF 2,1489
ILS 0,5496
CAD 1,2275
KWD 5,4973
KZT 0,3559
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,525
MDL 0,0983
NOK 0,1774
UZS 0,0139
PKR 0,6089
PLN 0,4664
RON 0,3894
RUB 2,171
RSD 0,0169
SGD 1,3338
SAR 0,453
xdr 2,3285
TRY 0,0382
TMT 0,4857
UAH 0,0391
JPY 1,0709
NZD 0,9918
