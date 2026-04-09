Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9834 маната, 1 турецкая лира - 0,0382 маната, а 100 российских рублей - 2,1710 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9834
|AUD
|1,1971
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1148
|CZK
|0,0813
|CNY
|0,2487
|DKK
|0,2654
|GEL
|0,6313
|HKD
|0,217
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2781
|SEK
|0,1823
|CHF
|2,1489
|ILS
|0,5496
|CAD
|1,2275
|KWD
|5,4973
|KZT
|0,3559
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,525
|MDL
|0,0983
|NOK
|0,1774
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6089
|PLN
|0,4664
|RON
|0,3894
|RUB
|2,171
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3338
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3285
|TRY
|0,0382
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0391
|JPY
|1,0709
|NZD
|0,9918