
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Спасены незаконно содержащиеся дикие животные (ФОТО)

Общество Материалы 8 апреля 2026 17:21 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - По инициативе Общественного объединения IDEA при участии представителей Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства продовольственной безопасности в Баку проведены неотложные проверки в объекте обслуживания, действующем как детская парикмахерская и развлекательный центр.

Как сообщает Trend, согласно обращению граждан, поступившему в Общественное объединение IDEA, в ходе совместных проверок установлено, что на территории объекта под названием Poniland незаконно содержались сурикаты, еноты, павлины, дикобразы, пони, черепахи, морские свинки, кролики, козы и голуби.

Отмечается, что содержание диких животных, особенно видов, находящихся под охраной природы, в закрытых помещениях без соблюдения требований соответствующего законодательства запрещено. Кроме того, содержание домашних животных в подобных общественных объектах нарушает санитарно-гигиенические нормы и представляет особую угрозу для здоровья людей.

Все животные были вывезены с территории специалистами-ветеринарами Бакинского зоологического парка, после чего подвергнуты клиническому обследованию и размещены в зоопарке в целях обеспечения более здоровой и безопасной для них жизни.

Общественное объединение IDEA вновь призвало граждан проявлять заботу о животных и ответственное отношение к ним, не допускать незаконного содержания диких животных, а при обнаружении подобных случаев – сообщать об этом на горячую линию «1113» или по официальным каналам социальных медиа в рамках программы IDEA «Скорая помощь природе».

Лента

Лента новостей

Читать все новости