Азербайджан — один из основных наших партнеров - министр промышленности Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан — один из основных наших партнеров.

Об этом сказал Trend министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

По его словам, подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси Минского автомобильного завода на Гянджинском автомобильном заводе — очередной шаг для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами.

"Белорусская техника хорошо зарекомендовала себя на рынке Азербайджана. Сейчас подписан контракт на поставку 100 машинокомплектов, из которых мы совместно произведем коммунальные машины для нужд Азербайджана. Это очередной шаг для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества», — сказал министр.

Отметим, что сегодня в Минске состоялось подписание соглашения главой Наблюдательного совета производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод", депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Ханларом Фатиевым и генеральным директором ОАО "МАЗ" Валерием Иванковичем.

Это соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан.

«За последние 3 года мы удвоили наш товарооборот, и создали совместные предприятия, которые будут в дальнейшем способствовать нашим взаимовыгодным двусторонним отношениям. Наши отношения с Азербайджаном успешно развиваются. У нас очень хорошие показатели по Минскому тракторному заводу и также продолжается плодотворное сотрудничество по Минскому автомобильному заводу», — добавил министр.

Коммунальная техника, произведенная в рамках сотрудничества Гянджинского автомобильного завода и МАЗ, оснащается современным оборудованием, разработанным и собранным в Гяндже. Она предназначена для обслуживания городской инфраструктуры по всей территории республики. Этот проект способствует обновлению коммунального парка страны.