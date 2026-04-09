Послы Азербайджана и Беларуси высоко оценили новое соглашение между GAZ и МАЗ (ФОТО)

МИНСК /Trend/ - Послы Азербайджана и Беларуси высоко оценили подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси Минского автомобильного завода (МАЗ) на Гянджинском автомобильном заводе (GAZ), сообщает из столицы Беларуси специальный корреспондент Trend.

Соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан.

Документ подписали глава Наблюдательного совета Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод", депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев и генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. Сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и Минского автомобильного завода направлено на расширение и укрепление двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, установленных Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко.

Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев в интервью Trend подчеркнул высокий уровень отношений между странами и важность расширения экономического сотрудничества.

"На сегодня перед нами стоит задача доведения экономического сотрудничества до одного миллиарда манатов, в соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Новое соглашение между GAZ и МАЗ внесет свой вклад в развитие экономических отношений между странами. Теплые отношения между главами государств и нашими народами способствуют развитию отношений во всех сферах, в том числе в культуре и туризме", - отметил глава дипмиссии.

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич в интервью Trend отметил эффективность многолетнего сотрудничества и важность совместной деятельности в экономической сфере.

"Тренд сегодняшнего дня - создание совместных предприятий, коопераций в различных сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, современных технологий и образовательных программ. Новое соглашение между GAZ и МАЗ является важнейшим компонентом в развитии промышленной кооперации между странами, выполнения поручений глав наших государств в деле дальнейшего взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами", - отметил глава дипмиссии.

Напомним, что 2 марта 2026 года первая партия коммунальных машин, произведенных в рамках сотрудничества GAZ и МАЗ, была представлена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Высокая оценка, данная главой государства, послужила стимулом для расширения сотрудничества между предприятиями и заключения нового контракта.

Коммунальная техника оснащается современным оборудованием, разработанным и собранным в Гяндже. Она предназначена для обслуживания городской инфраструктуры по всей территории республики. Этот проект способствует обновлению коммунального парка страны.

