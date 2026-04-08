Президент Ильхам Алиев утвердил состав коллегии Государственного агентства по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком

Политика Материалы 8 апреля 2026 14:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил состав коллегии Государственного агентства по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Утвержден состав коллегии Государственного агентства по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, согласно пункту 5.9 «Положения о Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики», утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 февраля 2025 года номер 327, постановляю:

Утвердить следующий состав Коллегии Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики:

Председатель Коллегии

Председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Члены Совета:

Первый заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заместители председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Руководитель Аппарата Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заведующий юридическим отделом Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заведующий отделом контроля за законодательством о недобросовестной конкуренции и рекламе Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заведующий отделом стандартизации, технического регулирования и сертификации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заведующий отделом надзора за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заведующий отделом государственного контроля за естественными монополиями Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

