Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Азербайджаном по "зеленой" энергии

АСТАНА/Trend/- Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном и Узбекистаном в области производства и передачи "зеленой" энергии.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Сенат.

Документ нацелен на развитие устойчивого энергетического сотрудничества и создание маршрутов экспорта "зеленой" электроэнергии, в том числе в направлении европейских рынков.

Соглашение предусматривает реализацию совместных энергетических проектов, обеспечение взаимосвязанности энергосистем трех стран, а также прокладку подводного кабеля по дну Каспийского моря.

В рамках соглашения формируется маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.

Кроме того, Сенат ратифицировал соглашение стран СНГ об обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Документ направлен на создание системы координации и оперативного обмена информацией для повышения уровня региональной безопасности.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном было подписано на полях Всемирного климатического саммита СOP 29 в ноябре 2024 года