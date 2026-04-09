Средний коридор является частью более широкой стратегии устойчивости - премьер-министр Литвы (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Литва поддерживает Транскаспийский транспортный маршрут, или Средний коридор, поскольку он стал стратегически более важным в текущей геополитической ситуации.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Литвы Инга Ругинене в ходе визита в Баку.

"Европе необходима более тесная связность с Центральной Азией и дальними регионами, а также маршруты, которые снижают зависимость от транзитных коридоров, подверженных дестабилизирующей роли России. В этом смысле Средний коридор - это не только экономический проект, но и часть более широкой стратегии устойчивости. Мы рассматриваем Азербайджан как одну из ключевых стран, способствующих повышению эффективности и конкурентоспособности этого маршрута. Интерес Литвы носит очень практичный характер: мы хотим способствовать укреплению связности Европа-Азия, диверсификации торговых маршрутов и созданию новых возможностей для наших транспортных, логистических и бизнес-секторов. Нас особенно интересует, как наша инфраструктура, в частности порт Клайпеда, может быть лучше интегрирована в эти более широкие сети", - скзала она.

Ругинене подчеркнула, что если Средний коридор станет быстрее, более предсказуемым и коммерчески привлекательным, обе стороны - и Литва, и Азербайджан - получат выгоду.

"Азербайджан укрепляет свою роль регионального хаба, а Литва - свою позицию в качестве точки входа на рынки Балтии и Северной Европы. В нынешних условиях такого рода сотрудничество ценно не только экономически, но и стратегически", - добавила Ругинене.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.