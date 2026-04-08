Вице-министр культуры и информации и председатель Комитета международной информации МИД Казахстана посетили офис АМИ Trend (ФОТО)

БАКУ / Trend / - 7 апреля в штаб-квартире информационного агентства Trend состоялась встреча с делегацией из Республики Казахстан.

Как сообщает Trend, во встрече приняли участие директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и заместитель директора АМИ Trend, член Наблюдательного совета Агентства развития медиа, депутат Севиль Микаилова.

Казахстанскую сторону представляли вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али, председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Жетибаев, а также атташе Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Темирлан Бахытжан.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития средств массовой информации в современном мире. Представители АМИ Trend подробно проинформировали казахстанских коллег о деятельности агентства и реализуемых им проектах.

Гости, в свою очередь, поделились информацией о медийной политике и инициативах в Республике Казахстан.

Стороны отметили важность взаимной поддержки азербайджанских и казахстанских СМИ на международном информационном пространстве, подчеркнув необходимость укрепления информационного партнерства между двумя странами.

По итогам обсуждения было принято решение о продолжении активного сотрудничества, включая возможность реализации совместных проектов в перспективе.