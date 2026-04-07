Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Состоялось заседание Экономического и Наблюдательного советов Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

7 апреля 2026 18:05 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 7 апреля под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что на заседании были подробно обсуждены вопросы стратегического развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе стратегические цели, связанные с нефтепереработкой и нефтехимией, перспективы развития, устойчивое обеспечение внутреннего спроса на нефтепродукты в долгосрочный период и другие текущие вопросы.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф выступил с презентацией по вопросу, включенному в повестку дня. В заседании приняли участие члены Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, председатель правления и главный исполнительный директор АИХ.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и даны поручения Правлению АИХ, SOCAR и профильным структурам.

Состоялось заседание Экономического и Наблюдательного советов Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости