Состоялось заседание Экономического и Наблюдательного советов Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 апреля под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что на заседании были подробно обсуждены вопросы стратегического развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе стратегические цели, связанные с нефтепереработкой и нефтехимией, перспективы развития, устойчивое обеспечение внутреннего спроса на нефтепродукты в долгосрочный период и другие текущие вопросы.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф выступил с презентацией по вопросу, включенному в повестку дня. В заседании приняли участие члены Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, председатель правления и главный исполнительный директор АИХ.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и даны поручения Правлению АИХ, SOCAR и профильным структурам.